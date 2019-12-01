Стала известна дата мощного снегопада в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-01T13:23:38+03:00

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В Воронежском гидрометцентре немного изменили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Напомним, ранее сообщали, что снегопад приличной силы будет идти три дня подряд – с 3 по 5 декабря. Теперь оказалось, что мощный снег ожидают только 3-го. 4 и 5 января «белые мухи» будут не сильно валиться, а лишь слегка перепархивать. Напомним, осадки взамен сухой погоды в Воронеже начались из-за череды циклонов, проходящих через столицу Черноземья.

В понедельник, 2 декабря, ночью обещают пасмурную погоду при -5 градусах. Днем будет около нуля, солнце по-прежнему будет скрыто за тучами.

Ночью во вторник, 3 декабря, подует южный ветер, пойдет снег при -4 градусах. Днем будет тот самый снегопад, потеплеет до -2.

В ночь на среду, 4 декабря, южный ветер сменится на северо-западный. Снег не прекратится, но значительно ослабнет. Будет -5 градусов, днем потеплеет до -2, в остальном погода не изменится.

Юго-западный ветер принесет в ночь на четверг, 5 декабря, холод - -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1. Что касается осадков, то по-прежнему будет идти небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU