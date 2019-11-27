2019-11-27T14:26:15+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда Воронеж накроет настоящий снегопад

Он практически совпадет с началом календарной зимы
Юрий КОЗЛОВ
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Снегопад начнется 3 декабря и продлится три дня.Снегопад начнется 3 декабря и продлится три дня.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Воронежские метеорологи сообщили, когда землю, схваченную морозами конца ноября, наконец-то как следует припорошит снег. По их сведениям, ждать осталось недолго.

- В ночи на 28 ноября снег будет только перепархивать, в темное время суток 29 ноября и 1 декабря он будет чередоваться с дождем. А по-настоящему «белые мухи» покроют землю в начале будущей недели, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Снегопад средней силы будет идти с 3 по 5 декабря. Связана такая погода с чередой циклонов. Сначала через нашу область пройдет кратковременный южный, который принесет температуру выше нуля, потом более продолжительный западный уже с отрицательными значениями на столбике термометра и ночью, и днем. Так что есть надежда, что Новый год встретим со снегом, так как обычно после циклонов приходит антициклон. А он, как правило, зимой приносит с собой солнце и ощутимый морозец. Так что снежный покров сразу растаять не должен.

Что касается ближайших дней, то в ночь на четверг, 28 ноября, при небольшом снеге и облачной погоде прогнозируют -3 градуса. Днем пойдет дождь, потеплеет до +1.

Ночью в пятницу, 29 ноября, при +1 градусе пойдет дождь пополам со снегом, а значит, утро встретит нас слякотью. Днем столбик термометра поднимется до +4. Дождь не прекратится.

В ночь на субботу, 30 ноября, температура не изменится по сравнению с предыдущим днем - +4, а вот дождь усилится. Днем вместо юго-восточного подует юго-западный ветер, но погода останется практически той же, только чуть потеплеет – до +5.

Ночью в воскресенье, 1 декабря, западный ветер принесет дождь вперемежку со снегом при нуле градусов. Днем потеплеет до +3. С неба будет лить дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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