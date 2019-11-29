В Воронеже из-за нелетной погоды перенесли концерт группы «Алиса»

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-29T18:53:40+03:00

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В Воронеже спешно перенесли концерт группы «Алиса». Музыканты должны были выступить в Event-Hall 29 ноября. Но за час до шоу стало известно, что сегодня оно не состоится. Его перенесли на 1 декабря.

- Концерт перенесен по техническим причинам, группа не смогла вылететь из-за нелетной погоды. Все купленные ранее билеты, будут действительны 1 декабря, обменивать их не нужно, - сообщили организаторы.

Напомним, Константин Кинчев сотоварищи привезут воронежским поклонникам новый альбом «Посолонь».

ИСТОЧНИК KP.RU