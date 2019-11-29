Выходные в Воронеже: встреча с актрисой "Кухни", концерт "Алисы", премьера в драме

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

В столице Черноземья продолжаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представила новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Подробнее В Воронежском цирке выступают 15 медведей

Представления пройдут 29 ноября в 13.00, 30 ноября в 12.00 и 16.00, 1 декабря в 14.00.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОВЫЙ АЛЬБОМ «АЛИСЫ»

29 ноября в Воронеже выступит легендарная рок-группа «Алиса», которая в прошлом году отметила 35-летие. Константин Кинчев сотоварищи представят новый альбом «Посолонь», который вышел этой осенью. Работа над ним длилась около трех лет. Пластинка,в которую вошли 15 композиций, стала вторым альбом «Алисы», который был выпущен с помощью краудфандинга.

Концерт «Алисы» продет 29 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

Константин КинчевФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧА С ЕЛЕНОЙ КСЕНОФОНТОВОЙ

30 ноября в кинотеатре Star&Mlad (ТРЦ «Московский проспект») в 14.30 покажут первые серии фильма "Кухня. Война за отель", а в 15.40 встречу с воронежскими зрителями проведет исполнительница одной из главных ролей Елена Ксенофонтова (Элеонора, хозяйка отеля "Элеон"). Она расскажет, как ее героиня будет вставлять палки в колеса Дмитрию Нагиеву, который собрался в Сочи открыть отель "Курортище".

фото СТС

КОНЦЕРТ ХОРА FERMATA

30 ноября воронежцев снова порадует концертом эстрадный хор Fermata. Эти молодые парни и девушки объединились для одной цели - продолжать уже сложившиеся традиции многоголосной музыки эстрадного направления. Артисты выступают только живьем, у них стильные хоровые аранжировки, концептуальное сценарное решение концерта, а также зажигательная хореография!

В программе прозвучат хоровые кавер-версии хитов популярных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Бруно Марс, Zivert, Animal Jazz, Queen, Виктор Цой, 2 Маши, Григорий Лепс, а также всемирно известные композиции американской акапеллы и джаза.

Концерт пройдет 30 ноября в Воронежском концертном зале, начало в 19.00.

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ЛЕКЦИЯ О ВРЕДЕ ПЛАСТИКА

30 ноября в Воронеже пройдет встреча с экспертом и волонтерами Greenpeace, которые расскажут, почему нужно ограничить использование одноразового пластика и как это сделать.

- Не все знают, что только 9 процентов от всего объема пластика в мире отправляется на переработку. 12 процентов сжигается, а остальные 79 процентов попадают на свалку или в окружающую среду. Мы расскажем, что нас ждет в ближайшем будущем, если мы уже сегодня не начнем принимать меры по снижению использования пластика в быту, что нужно делать, чтобы предотвратить пластиковую катастрофу. А также - о результатах пластиквотчинга. Это мероприятие проводилось волонтерами Greenpeace, чтобы узнать, какого пластикового мусора больше всего оставляют люди в зонах отдыха. В Воронеже провели шесть таких исследований, - сообщили организаторы.

Участники встречи получат в подарок по экомешочку, использование которых позволяет снизить потребление одноразовых пластиковых пакетов. И поиграют в «Хранителей Земли».

Встреча пройдет в Доме прав человека (ул. Цюрупы, 34), начало в 16.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Палладио. Власть архитектуры»

30 ноября в кинотеатре "Спартак" фильм из художественного цикла. Палладио и его «Четыре книги о архитектуре» являются неотъемлемой частью любого курса по архитектуре. Идеальное чувство пропорций, чистые линии, увлечение сценографией и идея слияния архитектуры и природы (все его виллы становятся органической частью окружающего пейзажа севера Италии) сделали Палладио архитектором, повлиявшим на всю последующую европейскую традицию, в особенности английскую. В фильме «Палладио» о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света, а также студенты, архитектуроведы и историки искусства. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ

30 ноября в кинотеатре "Спартак" пройдет прямая трансляция из театра имени Вахтангова. «Мадемуазель Нитуш» продолжает традицию музыкальных спектаклей, в которых вахтанговская школа с ее особым шармом, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый стиль игры - легкий, ироничный, заразительный. В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса, а его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро...В главной роли Мария Аронова. Начало в 18.00.

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ПРЕМЬЕРА В ДРАМЕ

1 декабря труппа Кольцовского театра представит воронежцам очередную новинку. Режиссер Владимир Петров поставил «Маскарад» Лермонтова.

В театре считают, что история Евгения Арбенина, пожилого профессионального игрока, и его молодой жены Настасьи Павловны (по-домашнему, Нины) никогда не утратит своей актуальности. Петербург, 30-е годы XIX века, любовь, коварство, предательство, интрига, жестокое общество, невинная жертва обстоятельств и законов среды. Кольцовский театр впервые обращается к знаменитой пьесе и предлагает полностью «лермонтовскую», классическую историю о конкретных людях с их страстями, страхами и надеждами.

Драматизм призваны подчеркнуть сочетание современности и исторической достоверности, сложные декорации, оригинальные световые и видеоэффекты. Сценография позволит зрителю окунуться в атмосферу XIX века, сохраняя злободневность времени сегодняшнего.

В драме заняты и ведущие актеры театра, и представители молодежного состава.

Премьера пройдет 1 декабря в 18.00 (16+).

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

1 декабря в Воронеж с концертом приедет ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка». Основатель коллектива сломал стереотипы относительно народного творчества, создав на телевидении мега популярную программу «Играй, гармонь!». Раньше многим казалось, что кроме кричащих нафталиновых костюмов в народном творчестве ничего не существует. Заволокин доказывал обратное. Создавал авторское, обрабатывал народное и под особым по-заволокинским ракурсом с любовью отдавал свои творения в народ.

Репертуар коллектива многообразен: женская лирика, искренний патриотизм, православная философия, гармошечная плясовая.

На концерте с участием Заслуженных артистов России Анастасии и Захара Заволокиных прозвучат давно любимые телезрителями «Зимняя песня», «Я - деревня!», «От печки», «И жить будем!» Геннадия Заволокина, а также новые песни Анастасии Заволокиной.

Концерт пройдет в ВКЗ 1 декабря в 19.00.

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ФИЛЬМ О ХИП-ХОПЕ

1 декабря в 18.00 в клубе Las Palmas (пр. Революции, 48) пройдет показ документального фильма о развитии хип-хоп-культуры в Воронеже. Лента «Право голоса» рассказывает о событиях и людях, которые приняли участие в формировании местной рэп-музыки в 1990-2000-х годах. В картину вошли интервью с музыкантами, архивные фото- и видеоматериалы.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ТЕАТР

В арт-галерее Камерного театра работает выставка «Черно-белый театр». Зрителям показывают графику сценографа, главного художника Ростовского музыкального театра, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" и Всемирной выставки "Пражская Квадриеннале" Степана Зограбяна. В пространстве арт-галереи представили монохромно-лаконичный художественный мир, где нет никаких лишних цветов, только ахроматы.

- На выставке представлены 42 авторские работы в техниках тушь, черная и белая гуашь, тушь-перо, итальянский карандаш, смешанная техника, которые объединены по сериям «Драма. Персонажи», «Опера. Персонажи», «Кумиры ХХ века», «Театр Зимы», «Классики. Фото, Ч/Б», «Корабли-фантомы» и «Ч/Б сюжеты». Образы-метафоры напрямую связаны с профессиональной деятельностью театрального художника, - сообщили в театре.

Степан Зограбян оформил около 250 спектаклей в драматических и музыкальных театрах России и за рубежом (Польша, Чехия, Латвия, Эстония, Армения).

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского раюотает выставка «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.