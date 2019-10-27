2019-10-27T21:58:41+03:00
Звезды

В Воронежском цирке выступают 15 медведей

Начались гастроли цирка Филатовых
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено цирком Филатовых.фото предоставлено цирком Филатовых.
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В Воронеже стартовали гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых привезла воронежцам новую программу, посвященную 70-летию всемирно известного аттракциона «Медвежий цирк». В манеж выходят 15 косолапых артистов! Мишки ездят на роликах, мотобайках, квадроциклах и даже боксируют.

- Такой масштабный аттракцион с медведями можно увидеть только в цирке Филатовых. Наши мишки делают такие трюки, которые в мире никто повторить не может. Наша визитная карточка - «Медвежья тройка», когда три медведя вывозят меня на манеж. Еще один наш знаменитый номер – «подъем велосипеда»: медведь выходит, сам поднимает велик, садится и едет. Для того, чтобы научить медведя ездить на велосипеде, требуется несколько лет. А чтобы научить его правильно поднимать велосипед, самостоятельно садиться на него и ехать, к этому сроку нужно добавить еще пару лет, - рассказывает тонкости дрессуры Александр Филатов. - Порой животные подсказывают трюки. Например, у нас есть номер «Медведь бросает сигару». Мой дедушка Валентин Иванович увидел когда-то в зоопарке, что медведь таким образом выпрашивал у людей вкусняшки. Он брал бревно, бросал через себя и ловил. Нам оставалось только воплотить в жизнь, на цирковой арене, трюк, придуманный медведем. Мы с мишками проводим вместе много времени: сначала выкармливаем из соски, потом играем, репетируем, чтобы друг друга чувствовать и понимать. Все питомцы по характеру разные - как и люди. Стараемся со всеми находить общий язык. Заставить хищника делать что-то против воли практически невозможно. И мы ищем пути, чтобы нам с животными было комфортно вместе работать.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кроме мишек перед воронежскими зрителями выступают австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, лайки, пони, дикобразы и большое шоу аргентинских попугаев - 11 ярких пернатых! Попугаи ездят на велосипедах, катаются с горки, летают над зрительным залом.

- Самый зрелищный номер - когда под купол поднимается большой торт с «гирляндой» из попугаев. Главное - синхронная работа птиц, которой не всегда легко добиться от людей, а здесь ее выполняют птицы. С пернатыми совершенно другая специфика работы. Их очень долго приходится обучать, - признается дрессировщица Регина Садритдинова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе также загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальная комическая реприза - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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