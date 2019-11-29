2019-11-29T18:20:15+03:00
Происшествия

В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома

Зато она долго текла из-под земли
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Аварию наконец-то устранили.Аварию наконец-то устранили.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:

В «РВК-Воронеж» сообщили о ликвидации аварии в районе дома № 8 на улице Антокольского в Советском районе. Напомним, кроме 8-го в результате ЧП остались без воды жильцы домов №№ 6 и 10. Автор поста об этой аварии в паблике «Типичный Воронеж» утверждал, что ручей из-под земли течет уже четыре дня.

- Причиной утечки стал свищ на стальной трубе. На поврежденное место установили хомут. Воду в дома вернули, - рассказали в ООО «РВК-Воронеж». – На сроки начала работ повлияла необходимость согласований для допуска наших сотрудников на территорию режимного предприятия. Там располагалась задвижка, которую нужно было перекрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды