В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-29T18:20:15+03:00

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В «РВК-Воронеж» сообщили о ликвидации аварии в районе дома № 8 на улице Антокольского в Советском районе. Напомним, кроме 8-го в результате ЧП остались без воды жильцы домов №№ 6 и 10. Автор поста об этой аварии в паблике «Типичный Воронеж» утверждал, что ручей из-под земли течет уже четыре дня.

- Причиной утечки стал свищ на стальной трубе. На поврежденное место установили хомут. Воду в дома вернули, - рассказали в ООО «РВК-Воронеж». – На сроки начала работ повлияла необходимость согласований для допуска наших сотрудников на территорию режимного предприятия. Там располагалась задвижка, которую нужно было перекрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU