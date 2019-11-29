В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-29T14:48:49+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» сообщили об аварии на улице Антокольского в Советском районе. И опубликовали фото, где видно, что из-под земли течет вода. Автор фото утверждает, что этот поток струится уже четыре дня.

Коммунальную аварию прокомментировали в ООО «РВК-Воронеж»:

- Бригада приступила к устранению утечки из земли на стальном трубопроводе диаметром 150 миллиметров. Характер и причины повреждения станут известны после того, как обнаружат место аварии. На объект доставлены все необходимые материалы и спецтехника, в том числе экскаватор и гидромолот. Из-за ремонта отключили воду в домах №№ 6, 8 и 10 по улице Антокольского. Снова ее включат ориентировочно до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU