2019-11-29T16:06:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора

Они обещают за вознаграждение подготовиться к проверке контролеров
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники в Воронеже наживаются не только на пенсионерах, но и на предпринимателях. Об одном случае «Комсомолка» уже рассказывала ранее.

А теперь с предупреждением к предпринимателям обратилось региональное управление Роспотребнадзора. Как сообщили в ведомстве, участились случаи, когда некие люди, представляясь сотрудниками контролирующего ведомства, обещают за определенную плату подготовиться к грядущей проверке: оформить уголок потребителя, приобрести необходимую нормативную правовую документацию и другие издания. По итогам сотрудничества «сотрудники Роспотребнадзора» обещают выдать «сертификат соответствия» и гарантируют положительные результаты проверки при выезде инспектора.

- Деятельность организаций и физических лиц, предлагающих такие платные услуги по подготовке к предстоящей проверке, незаконны, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

В ведомстве уточнили, что не оказывают таких услуг, и в случае обращения самозванцев рекомендуют срочно обращаться в полицию.

- Управление Роспотребнадзора по Воронежской области как надзорный орган не связан с коммерческой деятельностью. Реализация полномочий по проведению проверок, а также иных функций осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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