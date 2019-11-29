2019-11-29T13:42:53+03:00
Общество

Мошенники в Воронежской области переключились с пенсионеров на предпринимателей

Аферисты по-прежнему вытягивают деньги на расстоянии
Олег ИВАНОВ
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36-летнему индивидуальному предпринимателю из Новоусманского района на днях позвонил потенциальный партнер. Мужчина как раз специализируется на купле-продаже мясных продуктов. Незнакомец готов был поставить ему куриное мясо, да и цену не завышал.

Единственный нюанс: новый партнер поставил условие, что товар реализуется только после стопроцентной предоплаты. Деньги он любезно предложил перевести на банковскую карту.

- Введенный в заблуждение предприниматель перевел по указанным реквизитам 150 тысяч рублей, после чего телефон лжепоставщика оказался отключен, а оплаченный товар так и не был доставлен. Подождав несколько дней, предприниматель обратился за помощью в полицию, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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