В Воронеже из-за тумана задерживаются пять авиарейсов
В пятницу, 29 ноября, с самого утра Воронеж снова окутал густой туман. В городе видимость составляла около сотни метров.
Из-за сложных погодных условий пришлось задержать несколько рейсов. Два самолета авиакомпании «РусЛайн» перенесены с 7.25 на 13.15 и с 13.55 на 15.45. Рейс авиакомпании S7 с первоначальным временем вылета 10.20 перенесли на 13.00. Вместо 11.10 в 16.00 отправится в путь самолет «Аэрофлота».
Задержали также турецкий рейс кампании Turkish Airlines. Вместо 13.50 вылет в Стамбул теперь намечен на 14.35.
Дальнейшее расписание авиарейсов будет зависеть от изменений условий видимости. Кстати, теплая погода с туманами, согласно прогнозам синоптиков, сохранится в Воронеже до конца недели.
А 28 ноября из-за гололеда в аэропорту Воронежа в самолет Airbus авиакомпании S7 врезался тягач.
ИСТОЧНИК KP.RU