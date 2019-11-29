В Воронеже из-за тумана задерживаются пять авиарейсов

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-29T13:07:59+03:00

Изменилось расписание вылетов в Москву и Стамбул

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В пятницу, 29 ноября, с самого утра Воронеж снова окутал густой туман. В городе видимость составляла около сотни метров.

Из-за сложных погодных условий пришлось задержать несколько рейсов. Два самолета авиакомпании «РусЛайн» перенесены с 7.25 на 13.15 и с 13.55 на 15.45. Рейс авиакомпании S7 с первоначальным временем вылета 10.20 перенесли на 13.00. Вместо 11.10 в 16.00 отправится в путь самолет «Аэрофлота».

Задержали также турецкий рейс кампании Turkish Airlines. Вместо 13.50 вылет в Стамбул теперь намечен на 14.35.

Дальнейшее расписание авиарейсов будет зависеть от изменений условий видимости. Кстати, теплая погода с туманами, согласно прогнозам синоптиков, сохранится в Воронеже до конца недели.

А 28 ноября из-за гололеда в аэропорту Воронежа в самолет Airbus авиакомпании S7 врезался тягач.

ИСТОЧНИК KP.RU