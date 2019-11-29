В воронежскому аэропорту тягах врезался в самолет Airbus

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-29T11:57:26+03:00

Спецтехнику занесло на взлетной полосе и она столкнулась с обтекателем воздухозаборника

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28 ноября тягач в международном аэропорту Воронежа врезался в самолет Airbus авиакомпании S7. Борт должен был вылететь в Москву в 10.20. Судя по фото, размещенным в Telegram-канале Aviaincidents, спецтехнику занесло на взлетной полосе и она столкнулась с обтекателем воздухозаборника двигателя, расположенным под крылом самолета.

Вероятно, виной ЧП стали сложные погодные условия - обледенения взлетно-посадочной полосы. Пассажиров переоформили на другой рейс: им удалось вылететь в столицу в 16.15. Отметим, что несколько других рейсов 28 ноября также задержали в воронежском аэропорту из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU