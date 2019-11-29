За снос усадьбы Олениных в Воронежской области виновным грозит до 3 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-29T09:33:30+03:00

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Мы уже сообщали, что в Воронежском лесотехническом университете начали внутреннее расследование по поводу сноса усадьбы Олениных в Староживотинном. Объект культурного наследия регионального значения расположен на территории учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ.

28 ноября стало известно, что прокуратура Рамонского района признала законным постановление полиции о возбуждении уголовного дела. Речь идет об «Уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации..» (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Главный дом усадьбы 17 века неизвестные уничтожили экскаватором. Об этом 25 октября в управление по охране объектов культурного наследия сообщили активисты. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают обстоятельства преступления и лиц к нему причастных.

Усадьба Олениных долгое время пребывала в плачевном состоянии. В разное время поместье принадлежало представителям рода Веневитиновых, затем Олениным и Стояновским. Наконец, в конце 19 века имение купила принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.Тогда же здание отреставрировали. В наше время домом владел Воронежский лесотехнический институт, а затем его передали епархии. В усадьбу включена Предтеченская церковь 1798 года постройки, возведенный в 1820-х жилой дом, флигель, амбар, парк и пруд, относящиеся к концу XVIII века.

ИСТОЧНИК KP.RU