2019-10-28T13:02:34+03:00
Звезды

Под Воронежем снесли уникальную усадьбу 17 века

От памятника архитектуры остались только бревна
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Елена Глушкова.Фото: Елена Глушкова.
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В селе Староживотинном Рамонского района уничтожили главный дом усадьбы Веневитиных-Олениных. От памятника архитектуры остались только бревна и кирпичи. Об этом сообщил краевед Павел Попов.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому здание должны были охранять. По чьему приказу был осуществлен снос, пока непонятно.

Главный дом усадьбы. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Главный дом усадьбы.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Усадьба в разное время принадлежала представителям рода Веневитиновых, затем Олениным и Стояновским. Наконец, в конце 19 века имение было куплено принцессой Евгенией Максимилиановной Ольденбургской.

В усадьбе, кроме барского дома, стояли несколько каменных флигелей, рубленые конюшни, каретный сарай, оранжерея, скотный двор, водяная мельница на пруду, рос плодовый сад. Затем от нее остался только дом, несколько служебных и хозяйственных зданий. Все в глубоко заброшенном состоянии. А также Предтеченская церковь, сад и большой усадебный парк с дубами-великанами, которые считают памятником природы. Теперь главного дома нет.

Мы отправили запрос управление по охране объектов культурного наследия.

Усадьба долгое время пребывала в заброшенном состоянии. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Усадьба долгое время пребывала в заброшенном состоянии.Фото: Юлия ДИДЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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