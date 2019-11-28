Новые "фишки" повышения проезда в Воронеже: оплата на карту кондуктора

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-28T17:15:04+03:00

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Воронежцы делятся очередными "фишками" новых реалий проезда в общественном транспорте. К спрятанным или неработающим терминалам добавилась новая опция. Те, кто заходит в среднюю дверь больших автобусов и желает оплатить проезд безналично, сталкиваются с проблемой, что у кондуктора не стоит терминал. В итоге пассажирам предлагают решить проблему: оплатить проезд через мобильный банк и перечислить 21 рубль на карту кондуктора. Попадут ли средства в компанию0перевозчика - покрыто мраком тайны.

Напомним, новые условия проезда и повышение цен породили сразу несколько проблем. Водители маленьких маршруток заявляют, что терминалов у них нет. Кроме того, из-за равной цены за проезд в дневное и ночное время - после 22.00 существенно снизилось число автобусов, выходящих в рейсы. В частности, 25 ноября жертвами "заговора" водителей стали зрители спектакля "Старая дева", живущие в Северном районе. Постановка закончилась в половине одиннадцатого вечера. Последняя маршрутка (это был №37а) ушла от остановки "Институт связи" в 22.40. После этого времени в Северный район не прошел НИ ОДИН автобус.

Напомним, по проблемам оплаты проезда жалуйтесь на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU