Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-28T14:39:14+03:00

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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, а также его заместитель Александр Закурдаев и управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец посетили Воронежский государственный медицинский университет, чтобы оценить реализацию кампусного проекта. ВГМУ – первый в Черноземье вуз, который принял участие в масштабной программе Сбербанка «Цифровой университет».

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ИСТОЧНИК KP.RU