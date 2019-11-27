В Воронежской области задержали мужчину, нанявшего лесорубов, для незаконного похищения 107 сосен

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-27T14:52:45+03:00

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

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Сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Россошанского района, который нанял рабочих для незаконной порубки шестилетних сосен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 27 ноября.

Напомним, на территории Донского лесничества в Верхнемамонском районе в середине ноября срубили 107 сосен. Лесники заметили следы сруба и людей, загружающих деревья в «Газель». Тогда они обратились в полицию. На место выехали правоохранители. Они остановили рабочих. Ущерб составил 235 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что к делу причастен 49-летний мужчина. Лесорубам он пояснил, что у него есть разрешение на вырубку. Но, естественно, такого у него не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU