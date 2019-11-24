В Воронежской области с поличным поймали новогодних лесорубов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-24T10:07:45+03:00

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Жители обнаружили на территории Донского лесничества людей с топорами, которые рубили молодые сосны и складывали их в «Газель». Очевидцы тут же сообщили о браконьерах участковому лесничему. Инспектор срочно выехала на место и обнаружила нарушителей с поличным. К этому моменту злоумышленники уже срубили 107 сосенок возрастом шесть лет.

- Лесничий Светлана перекрыла своим автомобилем путь к отступлению браконьеров и позвонила в полицию, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Приехавший наряд задержал преступников. Ими оказались жители города Россошь.

По факту браконьерства составили протокол, материалы передали в полицию. Теперь браконьерам не уйти от ответственности. Но труд лесоводов, которые посадили и выращивали сосны шесть лет, сведен к нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU