Воронежские школьники соревнуются в знании избирательного права
В Ленинском районе прошел конкурс агитбригад
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В школе №14 в рамках зонального тура областного конкурса по основам избирательного права прошел традиционный конкурс агитбригад. Более ста школьников и студентов учреждений Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного, Ленинского, Советского и Центрального районов города, а также Новоусманского, Рамонского, Семилукского районов области продемонстрировали свои знания.
ИСТОЧНИК KP.RU