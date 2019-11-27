Светодиодная разметка появилась на воронежской трассе, где произошло ДТП с восемью погибшими

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-27T10:52:44+03:00

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Экспериментальная светодиодная разметка появилась на участке воронежской трассы, где произошло ДТП с восемью погибшими. Напомним, 15 января на дороге от Воронежа до Курска в Нижнедевицком районе столкнулись "Лексус LX-570", "Тойота-Ленд Крузер" и "Киа-Рио". После удара иномарки вспыхнули. В "Лексусе" погиб директор Оскольского металлургического комбината и его водитель, в "Тойоте" - целая бригада электриков из Белгородской области, в "Киа" - воронежец. У многих остались дети.

Новая разметка появилась на трехкилометровом извилистом участке. Речь не о светоотражающих полосах на дороге, а именно о светящихся: ночью лампы вспыхивают с определенным интервалом. Если эксперимент признают удачным, такая разметка появится на опасных участках по всей стране.

Судя по комментариям в соцсетях, воронежские автомобилисты отнеслись к нововведению с опаской. Многие пишут, что такая разметка будет утомлять водителя, и обычное дорожное освещение было бы куда эффективней.

Мерцающая светодиодная разметка в Воронежской области.Участок вблизи Нижнедевицка. Автор видео - Виталий Галкин.

ИСТОЧНИК KP.RU