2019-11-26T21:50:16+03:00
Происшествия

В Воронеже ликвидировали аварию на котельной, где погиб слесарь

В 99 домов возвращают отопление
Юрий КОЗЛОВ
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Тепло в дома обещали вернуть в ближайшее время.Тепло в дома обещали вернуть в ближайшее время.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воронежском филиале «Квадры» сообщили о ликвидации аварии на котельной по адресу: Ботанический переулок, 45К. Напомним, во время ЧП погиб 34-летний слесарь, и 99 домов домов в Коминтерновском районе остались без тепла.

- Специалисты возобновили работу электрооборудования котельной. Сейчас идет продувка котлов и заполнение теплотрассы. В ближайшее время тепло вернется в дома, - пообещали в «Квадре».

- После заполнения теплотрассы персонал обслуживающих жилье организаций приступит к пуску тепла в дома – откроет задвижки. Для этого нужно определенное время – потребуется регулировка системы, в отдельных случаях - ликвидация воздушных пробок, - добавили в управлении информации мэрии Воронежа.

Между тем в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники прокуратуры Воронежа и регионального Следственного комитета. Они выясняют обстоятельства гибели слесаря и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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