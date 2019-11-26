В Воронеже ликвидировали аварию на котельной, где погиб слесарь
В воронежском филиале «Квадры» сообщили о ликвидации аварии на котельной по адресу: Ботанический переулок, 45К. Напомним, во время ЧП погиб 34-летний слесарь, и 99 домов домов в Коминтерновском районе остались без тепла.
- Специалисты возобновили работу электрооборудования котельной. Сейчас идет продувка котлов и заполнение теплотрассы. В ближайшее время тепло вернется в дома, - пообещали в «Квадре».
- После заполнения теплотрассы персонал обслуживающих жилье организаций приступит к пуску тепла в дома – откроет задвижки. Для этого нужно определенное время – потребуется регулировка системы, в отдельных случаях - ликвидация воздушных пробок, - добавили в управлении информации мэрии Воронежа.
Между тем в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники прокуратуры Воронежа и регионального Следственного комитета. Они выясняют обстоятельства гибели слесаря и причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU