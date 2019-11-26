В Воронежской области подвели итоги пятилетней работы ТОС

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-26T17:39:42+03:00

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26 ноября 2019 года в Павловске прошел второй съезд органов ТОС Воронежской области. Для участников работали две образовательные площадки: «ТОС: 2-ая пятилетка. Основные вызовы и перспективы развития» и «ТОС=НКО: основные сложности осуществления деятельности и пути их решения». Также в рамках съезда прошло пленарное заседание на тему «ТОСы как субъект формирования новой архитектуры местного самоуправления».

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ИСТОЧНИК KP.RU