В Воронежской области подвели итоги пятилетней работы ТОС
В регионе открылся II съезд органов территориального общественного самоуправления
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26 ноября 2019 года в Павловске прошел второй съезд органов ТОС Воронежской области. Для участников работали две образовательные площадки: «ТОС: 2-ая пятилетка. Основные вызовы и перспективы развития» и «ТОС=НКО: основные сложности осуществления деятельности и пути их решения». Также в рамках съезда прошло пленарное заседание на тему «ТОСы как субъект формирования новой архитектуры местного самоуправления».
ИСТОЧНИК KP.RU