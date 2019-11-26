2019-11-26T17:00:19+03:00
Общество

Депутаты Воронежской облдумы и общественники провели поверку весового оборудования на соответствие стандартам

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся общественный рейд в магазины двух крупных торговых сетей г. Воронежа
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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента вместе со специалистами ФБУ «Воронежский центр стандартизации и метрологии» и общественными контролерами провели поверку весового оборудования на соответствие госстандартам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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