Депутаты Воронежской облдумы и общественники провели поверку весового оборудования на соответствие стандартам
В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся общественный рейд в магазины двух крупных торговых сетей г. Воронежа
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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента вместе со специалистами ФБУ «Воронежский центр стандартизации и метрологии» и общественными контролерами провели поверку весового оборудования на соответствие госстандартам.
ИСТОЧНИК KP.RU