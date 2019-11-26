Смоленский градоначальник посмотрел, как работают воронежские предприятия в концессии
Делегация под его управлением посетила коммунальные объекты, а потом обсудила их работу с мэром Вадимом Кстениным
.
Изменить размер текста:
В администрации Воронежа встретились глава Воронежа, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, глава администрации Смоленска Андрей Борисов, вице-губернатор Смоленской области Геннадий Наумов, руководители ресурсоснабжающих организаций Воронежа и др.
ИСТОЧНИК KP.RU