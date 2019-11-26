2019-11-26T16:58:12+03:00
Общество

Смоленский градоначальник посмотрел, как работают воронежские предприятия в концессии

Делегация под его управлением посетила коммунальные объекты, а потом обсудила их работу с мэром Вадимом Кстениным
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В администрации Воронежа встретились глава Воронежа, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, глава администрации Смоленска Андрей Борисов, вице-губернатор Смоленской области Геннадий Наумов, руководители ресурсоснабжающих организаций Воронежа и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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