В Воронежской области ввели единоразовую выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребёнка

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-25T18:57:16+03:00

Эти деньги получат мамы до 28 лет

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Региональный парламент утвердил новую меру соцподдержки молодым семьям.

Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU