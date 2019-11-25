В Воронежской области ввели единоразовую выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребёнка
Эти деньги получат мамы до 28 лет
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Региональный парламент утвердил новую меру соцподдержки молодым семьям.
Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU