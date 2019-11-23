Сгоревшее здание в Ломовском парке Воронежской области будет восстановлено к маю

23 Нояб. 23:17 2019-11-23T23:17:46+03:00

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Территорию более 400 кв. м. в Ломовском природном парке в Воробьевском районе охватил огонь. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть регионального ГУ МЧС 23 ноября в 0:20. В итоге спасатели более четырех часов боролись с огнем.

Работать на пожаре первыми начала местная добровольно-пожарная команда из ближайшего села, но, конечно же, вскоре понадобилось усиление.

- Это в общем-то не капитальное строение - обеденный зал с навесом. Там у нас также был хозяйственный пищеблок. Пострадали два списанных вагона. Ущерб, думаю, не столь велик. Что-то мы уже начали восстанавливать. Думаю, в ближайшее время все сделаем, - рассказывает Василий Козлов, директор Ломовского природно-ландшафтного парка, заслуженный работник культуры Российской Федерации. - Пожарные быстро сработали. Если бы не сильный ветер, то и такого бы масштаба не было.

По словам нашего собеседника, ущерб может составить несколько сот тысяч рублей.

- Для меня это не малая сумма. Деньгами я не сорю, - добавляет Василий Козлов. - Слава богу, никто из людей не пострадал. Кроме моего обуглившегося сердца, все остальное в порядке.

Как рассказал Михаил Гордиенко, глава Воробьевского района, уже было проведено заседание чрезвычайно комиссии, в которую привлечены в том числе сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел. Было решено привлечь специальные органы для взятия проб - они будут отправлены на анализы. Только после этого будут сделаны выводы о причинах пожара. Напомним, по предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

- Конечно здание было ценно для всех жителей нашего района. Оно было интересной конструкции. Над ним работали умелые мастера, - рассказал Михаил Гордиенко.

В пресс-службе облправительста также сообщили, что региональные власти уже включились в проблему, принято решение восстановить парк, но механизмы выделения финансирования будут определены чуть позже. Михаил Гордиенко также подчеркнул, что постройку постараются совместными усилиями восстановить в ближайшее время. Скорее всего уже к маю жители Воронежской области смог увидеть обновленное здание.

- Участок уже был локализован. Принято однозначное решение о его восстановлении. Ответственные лица уже работают над этим, - говорит Михаил Гордиенко. - Также будут приняты меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.

ИСТОЧНИК KP.RU