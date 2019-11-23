Ночью случился ужасный пожар в Ломовском природном парке Воронежской области

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-23T15:22:55+03:00

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Территорию более 400 кв. м. в Ломовском природном парке в Воробьевском районе охватил огонь. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть регионального ГУ МЧС 23 ноября в 0:20. На место ЧП выехали пять отделений пожарно-спасательных частей. Только в 4:50 возгорание было ликвидировано.

Оказалось, что в хуторе Ломы загорелось двухэтажное деревянное здание столовой. К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В пресс-службе облправительста также сообщили, что региональные власти уже включились в проблему, принято решение восстановить парк, но механизмы выделения финансирования будут определены чуть позже. На месте работает экспертная комиссия, которая установит причины возгорания.

Напомним, что парк располагается в местности, являющейся памятником природы эпохи донского оледенения, площадь его составляет 150 га. На территории сформирована инфраструктура для развития этнотуризма, традиционных художественных ремесел и реализации масштабных культурных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU