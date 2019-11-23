Руководитель управления жилищных отношений ответил на вопросы воронежцев о расселении аварийного жилья
Олег Зацепин рассказал, как проходит процедура и как защитить свои права
Жители расселяемого дома №7 по улице Депутатской интересовалась перспективамиФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин провел очередной прием граждан, на котором побывали более 10 горожан. Воронежцы обратилась с вопросами, касающимися расселения ветхого и аварийного жилья, также спрашивали о возможности в ходе расселения улучшить свои жилищные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU