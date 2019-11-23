Руководитель управления жилищных отношений ответил на вопросы воронежцев о расселении аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-23T13:59:08+03:00

Олег Зацепин рассказал, как проходит процедура и как защитить свои права

Изменить размер текста: A A

Руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин провел очередной прием граждан, на котором побывали более 10 горожан. Воронежцы обратилась с вопросами, касающимися расселения ветхого и аварийного жилья, также спрашивали о возможности в ходе расселения улучшить свои жилищные условия.

Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU