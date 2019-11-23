Руководитель управления жилищных отношений ответил на вопросы воронежцев о расселении аварийного жилья

Руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин провел очередной прием граждан, на котором побывали более 10 горожан. Воронежцы обратилась с вопросами, касающимися расселения ветхого и аварийного жилья, также спрашивали о возможности в ходе расселения улучшить свои жилищные условия.

Горожане активно интересуются юридическими тонкостями процедуры признания жилья аварийным. Например, жители дома №8 по улице Нарвская просили разъяснить процедуру признания их жилых помещений не пригодными для проживания, что руководитель управления и сделал.

Кроме того, группа жителей расселяемого дома №7 по улице Депутатской интересовалась перспективами и возможными вариантами реализации своих прав.

- Вам будет предложено жилье, специально приобретенное для этого за счет бюджетных средств. Вместо квартир собственники по желанию могут получить денежную компенсацию, - пояснил руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин.