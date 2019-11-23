2019-11-23T13:43:23+03:00
Общество

В Воронеже впервые прошел фестиваль по производственной гимнастике

На территории кластера дамбы Чернавского моста состоялся заключительный этап
Олег ИВАНОВ
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Были выбраны три победителя фестиваляБыли выбраны три победителя фестиваляФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В июле 2019 года стартовал физкультурно-спортивный проект фестиваля по производственной гимнастике среди команд предприятий, учреждений и организаций Воронежской области. 22 ноября в спорткомплексе на территории кластера дамбы Чернавского моста состоялся заключительный этап.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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