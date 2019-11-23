В Воронеже впервые прошел фестиваль по производственной гимнастике

В июле 2019 года стартовал физкультурно-спортивный проект фестиваля по производственной гимнастике среди команд предприятий, учреждений и организаций Воронежской области. 22 ноября в спорткомплексе на территории кластера дамбы Чернавского моста состоялся заключительный этап. Цель фестиваля - привлечь трудовые коллективы к систематическим занятиям производственной гимнастикой в режиме рабочего дня.

22 ноября в формате физкультурно-спортивного праздника прошел конкурсный показ комплексов упражнений производственной гимнастики, участники продемонстрировали агитационные материалы, кроме того, выступили представители спортивных федераций.

Победителями фестиваля признаны:

1 место – команда ПАО «Ростелеком»

2 место – команда ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

3 место – команда АО «Концерн «Созвездие»