Воронежцы рассказали, тратят ли они больше времени на дорогу после перекрытия моста на 9 Января
В Воронеже движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. Напомним, представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели. По прошествии этого времени «КП-Воронеж» с социологической службой «Ваше мнение» решила узнать у горожан, в связи с реконструкцией тратят ли они больше времени, чтобы добраться от дома на работу / учебу или куда-то еще.
Так, 42,5% воронежцев ответили отрицательно, по их мнению, они тратят примерно то же время. Можно предположить, что пути этих горожан не проходят рядом с ремонтируемым путепроводом. Либо же они действительно умеют выбирать удачно дорогу.
Сюда стоит добавить еще 5% тех, кто считает, что наоборот стал даже быстрее добираться до своего пункта назначения в последнее время.
С другой стороны 17,5% горожан сказали, что им приходится тратить на дорогу на полчаса больше, чем раньше. А еще 15% и вовсе теперь встают на целый час раньше, чтобы успеть к назначенному времени. Также 5% уверены, что если стали тратить больше времени на путь до работы, то ненамного: на 10-15 минут.
Есть, конечно, еще 1,5% тех, кто уверял, что их движение настолько затруднилось, что им приходится проводить в дороге дополнительно больше часа.
Остальные горожане, участвующие в опросе, либо слишком редко пользуются транспортом, либо затруднились ответить.
О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU