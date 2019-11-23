Воронежцы рассказали, тратят ли они больше времени на дорогу после перекрытия моста на 9 Января

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-23T09:08:57+03:00

Кто-то действительно встает на час раньше, но большая часть не ощутила каких-либо изменений

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В Воронеже движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. Напомним, представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели. По прошествии этого времени «КП-Воронеж» с социологической службой «Ваше мнение» решила узнать у горожан, в связи с реконструкцией тратят ли они больше времени, чтобы добраться от дома на работу / учебу или куда-то еще.

Так, 42,5% воронежцев ответили отрицательно, по их мнению, они тратят примерно то же время. Можно предположить, что пути этих горожан не проходят рядом с ремонтируемым путепроводом. Либо же они действительно умеют выбирать удачно дорогу.

Сюда стоит добавить еще 5% тех, кто считает, что наоборот стал даже быстрее добираться до своего пункта назначения в последнее время.

С другой стороны 17,5% горожан сказали, что им приходится тратить на дорогу на полчаса больше, чем раньше. А еще 15% и вовсе теперь встают на целый час раньше, чтобы успеть к назначенному времени. Также 5% уверены, что если стали тратить больше времени на путь до работы, то ненамного: на 10-15 минут.

Есть, конечно, еще 1,5% тех, кто уверял, что их движение настолько затруднилось, что им приходится проводить в дороге дополнительно больше часа.

Остальные горожане, участвующие в опросе, либо слишком редко пользуются транспортом, либо затруднились ответить.

О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU