Владимир Нетёсов: «Наша задача – создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка в Воронежской области»
На реализацию проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», которые реализуются в рамках национального проекта «Образование», в регионе направили в общей сложности почти 900 млн рублей
.
Изменить размер текста:
В рамках выездного заседания думского Комитета образованию, науке и молодежной политике, парламентарии посетили Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU