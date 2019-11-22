СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-22T18:25:35+03:00

Владимир Нетёсов: «Наша задача – создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка в Воронежской области»

На реализацию проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», которые реализуются в рамках национального проекта «Образование», в регионе направили в общей сложности почти 900 млн рублей