2019-11-22T12:10:55+03:00
Общество

Очередь в Воронежский областной наркодиспансер перешла под крышу

Ажиотаж после изменений в приказе Минздрава схлынул
Артем ИЛЬИН
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Очереди у наркодиспансеров заставили Минздрав отыграть ситуацию назад.Очереди у наркодиспансеров заставили Минздрав отыграть ситуацию назад.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском областном наркологическом диспансере в пятницу, 22 ноября, впервые за последние дни спокойно. Огромная очередь после принятий изменения в скандальный приказ Минздрава России рассосалась. Кто еще не знает, согласно новому пункту под № 5 в законодательный акт внесли изменения по дате – теперь новые правила получения справки, необходимой для продления или сдачи на права, будут действовать с 1 июля 2020 года. До этой даты справка будет стоить, как и прежде, 1000 рублей. После 1 июля могут быть варианты. Ходят разговоры о том, что оставят тест на наркотики, стоящий 1300 рублей, а на алкоголь, тянущий на 3 тысячи, уберут. Однако не исключено, что останется и первоначальная цена – 5300.

Напомним, 20 и 21 ноября в здание Воронежского областного наркологического диспансера выстроилась огромная очередь желающих получить справку по старым ценам. Так же как и во многих других городах страны. Ажиотаж пресекли только после слов Владимира Путина о том, что такой способ вводить изменения, пусть даже и для благих целей разоблачения хронических алкоголиков и наркоманов, - чушь. После этого ситуацию и отыграли назад, на исходные позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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