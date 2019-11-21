2019-11-21T19:40:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области сын после убийства матери покончил с собой

Следователи выясняют, почему он это сделал
Артем ИЛЬИН
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Мать покончившего с собой пенсионера убили в этом доме.Мать покончившего с собой пенсионера убили в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В Поворинском районе произошла двойная жуткая трагедия. Всего через пять дней после гибели матери (87-летнюю женщину нашли мертвой со следами насилия на теле) ее 64-летний сын покончил с собой. Жена увидела, что супруг стоит в корыте, охваченный огнем. Она пыталась затушить пламя, вызвала скорую. Мужчину увезли в больницу, там он умер.

– По факту смерти мужчины наши сотрудники проводят доследственную проверку. В ходе нее выясняют обстоятельства трагического происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК.

Напомним, убийцу матери пенсионера, который покончил с собой, пока не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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