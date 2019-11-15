В селе Воронежской области убили женщину

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-15T18:25:48+03:00

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Убийство произошло в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Утром в пятницу, 15 ноября, в одном из частных домов села Октябрьское Поворинского района обнаружили тело 87-летней хозяйки. При осмотре женщины нашли травмы, позволяющие утверждать, что смерть была насильственной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

- Сотрудники регионального СК России и уголовного розыска полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, выясняют, кто его совершил, закрепляют доказательную базу, – сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

ИСТОЧНИК KP.RU