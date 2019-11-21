2019-11-21T13:42:28+03:00
Общество

Воронежской области добавят из федерального бюджета 1,197 миллиарда рублей

Это самая большая финансовая подпитка среди всех регионов Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
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Почти два миллиарда федерального гранта пополнят региональный бюджет.Почти два миллиарда федерального гранта пополнят региональный бюджет.Фото: из архива «КП»
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Бюджет Воронежской области получит из федеральной казны 1,197 миллиарда рублей. Это решение приняли на заседании федеральной трехсторонней комиссии по распределению межбюджетных трансфертов по регионам. Правда, его еще надо утвердить подзаконным актом Правительства России.

Из всех областей Черноземья Воронежская область получит самую большую сумму. На втором месте Липецкая область - 970,4 миллионов рублей. Курская область – на третьем, ей выделят 918,6 млн рублей. Последнее место разделили Белгородская, Орловская и Тамбовская области, они получат по 40 миллионов.

Всего гранты направят в 71 регион России. Их общая сумма – 50 миллиардов рублей. Напомним, на встрече с заместителем председателя Правительства России Алексеем Гордеевым губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств. Он запланирован в размере 110 миллиардов 670 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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