Губернатор: Воронежская область переходит на новую систему обращения с мусором в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-21T12:39:00+03:00

Александр Гусев пообещал Алексею Гордееву почистить реки Икорец и Воронеж и приступить с 2020 года на новую систему обращения с мусором. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Кроме того, на встрече с заместителем председателя Правительства России Алексея Гордеева Александр Гусев рассказал о планах по очистке рек Воронеж и Икорец

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В среду, 20 ноября, в Москве встретились нынешний и бывший губернаторы Воронежской области – Александр Гусев и Алексей Гордеев. Глава нашего региона отчитался перед зампредом Правительства России по показателям области в сельском хозяйстве.

Александр Гусев отрапортовал, что в Воронежской области полностью убрали зерно и скоро засыплют в «закрома родины» всю кукурузу и свеклу. Алексей Гордеев отметил, что в 2019 году воронежские аграрии входят в пятерку лидеров по всей стране.

Губернатор и заместитель председателя Правительства России также обсудили реализацию национального проекта «Экология» в Воронежской области и готовность региона к внедрению новой системы обращения с мусором (эти направления как раз курирует Алексей Гордеев).

- Воронежская область активно входит в реформу с 2020 года. Нам предстоит около 60 % всех отходов подвергнуть обработке, и в будущем году мы переходим на новую систему обращения с отходами, - пообещал Александр Гусев. - Будем внедрять раздельный сбор мусора.

Губернатор сообщил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2020 году собираются приступить к экологической реабилитации русла реки Икорец длиной 20 километров, протекающей по Бобровскому и Лискинскому районам. А к 2021 году планируют почистить реку Воронеж на участке 54 километра, а также ликвидировать образовавшиеся на ее берегах незаконные свалки.

Александр Гусев также рассказал о бюджете Воронежской области на 2020 год. Более 60% всего объема расходов пойдет на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт. Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств запланирован в размере 110 миллиардов 670 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU