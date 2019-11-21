2019-11-21T12:11:43+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам

Теперь у предпринимателей появилась возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанкп Поволжского и Центрально-Черноземного банков, а до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — также 1% (минимум — 50 рублей).

Клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Предприниматели ждали этот сервис, и сегодня он стал доступен. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка.

Для получения дополнительной информации о переводах и помощи клиентам по проведению переводов с использованием бизнес-карт следует обращаться в Управление транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поймали воронежца, который 16 лет назад застрелил ровесника
Военно-воздушная академия приглашает воронежцев на День открытых дверей
Синоптики рассказали, сколько в Воронеже продлятся холода
Двоих воронежцев могут посадить на 15 лет за сбыт героина
Воронежской области добавят из федерального бюджета 1,197 миллиарда рублей
Под Воронежем нашелся 17-летний подросток
Губернатор: Воронежская область переходит на новую систему обращения с мусором в 2020 году
В Воронеже таксист-частник обворовал пьяного пассажира
В Воронеже могут расторгнуть договор с организаторами платных парковок
В Рождество воронежцам три дня будут показывать "Щелкунчика"
В Воронежской области для проведения диспансеризации создано 50 мобильных медицинских бригад
На окраине Воронежа сгорел пивной магазин
Воронежские водители занимали очередь за медсправками ночью
В Воронеже водитель грузовика пугает автомобилистов злой тещей
В Воронежской области "Мицубиси" сбил пешехода
Облздрав: поток воронежских водителей за справками увеличился в 5 раз
В Воронеже открывается выставка молодой художницы про пространство и людей
Театр драмы покажет воронежцам «Маскарад»
Чиновник сельской администрации в Воронежской области «простил» пьяного водителя
В Воронеже 18-летнего «закладчика» отправили в колонию