В Воронежской области для проведения диспансеризации создано 50 мобильных медицинских бригад
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что для увеличения охвата населения диспансеризацией работает 50 мобильных медицинских бригад, кроме того все районы обеспечены спецтранспортом для перевозки маломобильных граждан
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Председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров привлек специалистов Воронежского областного онкодиспансера и городской поликлиники № 4 для профосмотра жителей микрорайона Подгорное.
ИСТОЧНИК KP.RU