2019-11-21T08:31:39+03:00
Звезды

Театр драмы покажет воронежцам «Маскарад»

Премьеру готовит Владимир Петров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Театр драмы имени Кольцова в новом сезоне сыплет премьерами словно из рога изобилия. Только показали "Тиля", а уже 1 декабря труппа представит воронежцам очередную новинку. Режиссер Владимир Петров поставил «Маскарад» Лермонтова.

В театре считают, что история Евгения Арбенина, пожилого профессионального игрока, и его молодой жены Настасьи Павловны (по-домашнему, Нины) никогда не утратит своей актуальности. Петербург, 30-е годы XIX века, любовь, коварство, предательство, интрига, жестокое общество, невинная жертва обстоятельств и законов среды. Кольцовский театр впервые обращается к знаменитой пьесе и предлагает полностью «лермонтовскую», классическую историю о конкретных людях с их страстями, страхами и надеждами.

Драматизм призваны подчеркнуть сочетание современности и исторической достоверности, сложные декорации, оригинальные световые и видеоэффекты. Сценография позволит зрителю окунуться в атмосферу XIX века, сохраняя злободневность времени сегодняшнего.

В драме заняты и ведущие актеры театра, и представители молодежного состава.

Премьера пройдет 1 декабря в 18.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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