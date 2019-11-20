Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-20T13:01:26+03:00

Тема развития спорта и пропаганды здорового образа жизни стала одной из ключевых на этой неделе в работе депутатов регионального парламента

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В частности, региональные парламентарии приняли участие в обсуждении перспективы развития командных видов спорта в Воронежской области. Организатором мероприятия, которое состоялось в формате круглого стола, по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, выступил парламентский Комитет по физической культуре и спорту. Модератором дискуссии стал председатель Комитета Евгений Хамин.

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ИСТОЧНИК KP.RU