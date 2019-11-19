В воронежской медицине новый скандал: невменяемый врач не смогла сделать рентген ребенку

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-19T19:03:00+03:00

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Шокирующий случай произошел на днях в Семилукской райбольнице. По словам очевидцев, врач не смогла сделать ребенку рентген из-за невменяемости: предположительно, женщина была пьяна. Родители пожаловались главврачу больницы. «Комсомолка» обратилась за комментариями в департамент здравоохранения Воронежской области. Чиновники в курсе ситуации, меры уже предприняли.

- Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию. Вместе с тем, как вы знаете, у человеческих пороков нет профессии, и такие инциденты неправильно оценивать как сложившийся порядок вещей в нашей больнице. Руководством региона в 2020 году готовятся большие изменения в работе первичного звена здравоохранения. В том числе, они коснутся и качества кадров. Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. На этого сотрудника ранее не было жалоб, но однозначно он понесёт наказание и будет уволен. Пациентам больницы принесены извинения, если они готовы обращаться к нам в будущем, мы гарантируем высокое качество медицинского обслуживания, - отметил главный врач Семилукской районной больницы Алексей Акульшин.

Напомним, в первом полугодии 2019 года прокуроры выявили множество нарушений в учреждениях здравоохранения в большинстве районов Воронежской области - в Каменском районе даже ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи.

А в 2017-м в столице Черноземья был жуткий медицинский скандал на всю страну: В воронежской больнице Лена Летучая нашла тараканов, плесень и описанные матрасы.

ИСТОЧНИК KP.RU