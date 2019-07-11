2019-07-11T14:34:21+03:00
Здоровье

В Воронежской области ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи

Несовершеннолетнему пришлось обратиться в больницу другого района
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В большинстве районов Воронежской области прокуроры в первом полугодии 2019 года выявили множество нарушений в учреждениях здравоохранения. В частности, в Семилукской районной больнице пациентам своевременно не проводились ультразвуковые и другие диагностические исследования, люди были вынуждены пройти диагностику платно на базе сторонних медицинских организаций.

В Каменском районе и вовсе несовершеннолетнему ребенку отказали в предоставлении медпомощи: при обращении малолетнего в больницу с травмой ноги, требующей хирургического вмешательства, пациенту необоснованно отказали в лечении. Помощь ему оказали только в больнице соседнего района!

БСМП № 10, а также больницы Центрального района Воронежа, Богучарского, Воробьевского, Каменского, Каширского, Ольховатского районов недостаточно оснащены необходимым оборудованием, переназначенным для диагностики и лечения.

В больницах Аннинского, Воробьевского и Нижнедевицкого районов нашли неисправное оборудование, руководство медорганизаций в течение длительного времени его не ремонтировало.

В Бутурлиновском районе машины скорой медицинской помощи районной больницы не оборудованы дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием. В саквояже фельдшера в момент проверки отсутствовали более 12 обязательных лекарств и медицинских изделий. Обслуживающие Бутурлиновский район фельдшерские бригады полностью не укомплектованы, что ведет к задержкам по времени прибытия по вызову. Аналогичные нарушения выявлены в Верхнемамонском, Воробьевском, Репьевском, Таловском районах.

Прокуроры будут следить за устранением выявленных нарушений, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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