2019-11-19T10:33:11+03:00
Общество

В Воронеже передвинули еще одну остановку

Теперь павильон «Выборгской» стал ближе к пешеходному переходу
Виктор ПАВЛОВ
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Остановка "Выборгская". На карте - еще на старом месте.Остановка "Выборгская". На карте - еще на старом месте.Фото: Яндекс.Карты
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В Воронеже перенесли остановку "Выборгская" (она находится вблизи Вогрэсовского моста). Теперь тем, кто хочет уехать по направлению к Чижовскому плацдарму, нужно искать павильон на стороне памятного знака "Воронеж - колыбель русcкого флота".

Новая остановка стала ближе к пешеходному переходу (то, насколько безопасно он организован - уже другой вопрос). К тому же она удобней для тех, кто добирается из частного сектора со стороны Петровской набережной - не нужно пересекать лишнюю дорогу. Автомобилисты тоже скажут спасибо за перенос павильона: ранее маршрутки создавали трудности тем, кто намерен после моста уйти в сторону Адмиралтейской площади.

Ранее в Воронеже перенесли остановки "Проспект Труда" и "Политехнический институт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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