2019-11-13T15:33:51+03:00
Общество

В Воронеже перенесли еще одну остановку

Теперь автобусы будут тормозить на проспекте Труда на 50 метров ближе к центру
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже окончательно перенесли популярную остановку «Проспект Труда», которая находится на стороне в направлении к центру города. Остановочный комплекс подвинули на 50 метров. А старую остановку огородили забором.

В мэрии пояснили, что решение о переносе было принято для повышения безопасности воронежцев, чтобы поворачивающие на Московский проспект с проспекта Труда машины не упирались в скопление маршруток и людей.

Напомним, ранее мы сообщили о переносе остановки «Политехнический институт». Ее подвинули по этой же причине. Теперь автобусы будут останавливаться перед поворотом на улицу Электросигнальную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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