В Воронеже перенесли еще одну остановку
В Воронеже окончательно перенесли популярную остановку «Проспект Труда», которая находится на стороне в направлении к центру города. Остановочный комплекс подвинули на 50 метров. А старую остановку огородили забором.
В мэрии пояснили, что решение о переносе было принято для повышения безопасности воронежцев, чтобы поворачивающие на Московский проспект с проспекта Труда машины не упирались в скопление маршруток и людей.
Напомним, ранее мы сообщили о переносе остановки «Политехнический институт». Ее подвинули по этой же причине. Теперь автобусы будут останавливаться перед поворотом на улицу Электросигнальную.
ИСТОЧНИК KP.RU