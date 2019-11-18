2019-11-18T18:05:47+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК»

18 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в церемонии чествования тружеников АПК, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Лучших работников и руководителей аграрных предприятий, фермерских хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником поздравили глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24