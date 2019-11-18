Владимир Нетёсов: «Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК»
18 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в церемонии чествования тружеников АПК, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона
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Лучших работников и руководителей аграрных предприятий, фермерских хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником поздравили глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
ИСТОЧНИК KP.RU