На месте свалки на улице Матросова в Воронеже установили контейнерную площадку

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-18T09:47:14+03:00

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Несанкционированная свалка на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводская оказалась живучей. Несмотря на многократные попытки комбината благоустройства Ленинского района ликвидировать ее, гора мусора образуется снова и снова. Напомним, ранее здесь стоял крупногабаритный контейнер – «лодочка» для жителей частного сектора. Однако, после того, как выяснилось, что под «лодочкой» проходит газопровод, ее убрали.

Тем не менее, жители по привычке продолжали сносить мусор на прежнее место, несмотря на то, что емкости для его сбора уже не было. Причем мусор подкидывают и водители проезжающих мимо машин. Призывы к совести не принесли результатов, тогда управа Ленинского района решила пойти другим путем – инициировала возвращение контейнерной площадки.

На днях место огородили металлопрлфильным забором и уложили бетонное основание. Чиновники написали обращение в ОАО «Экотехнологии» с просьбой установить здесь обычные контейнеры для сбора мусора.

Казалось бы, местные жители добились своего – место сбора мусора легализовали и отходы регулярно вывозят. Но недовольные нашлись и здесь: теперь горожане жалуются, что ограждение контейнерной площадке мешает обзору водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU