2019-11-18T09:47:14+03:00
Общество

На месте свалки на улице Матросова в Воронеже установили контейнерную площадку

Коммунальные службы пошли навстречу жителям частного сектора
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Несанкционированная свалка на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводская оказалась живучей. Несмотря на многократные попытки комбината благоустройства Ленинского района ликвидировать ее, гора мусора образуется снова и снова. Напомним, ранее здесь стоял крупногабаритный контейнер – «лодочка» для жителей частного сектора. Однако, после того, как выяснилось, что под «лодочкой» проходит газопровод, ее убрали.

Тем не менее, жители по привычке продолжали сносить мусор на прежнее место, несмотря на то, что емкости для его сбора уже не было. Причем мусор подкидывают и водители проезжающих мимо машин. Призывы к совести не принесли результатов, тогда управа Ленинского района решила пойти другим путем – инициировала возвращение контейнерной площадки.

На днях место огородили металлопрлфильным забором и уложили бетонное основание. Чиновники написали обращение в ОАО «Экотехнологии» с просьбой установить здесь обычные контейнеры для сбора мусора.

Казалось бы, местные жители добились своего – место сбора мусора легализовали и отходы регулярно вывозят. Но недовольные нашлись и здесь: теперь горожане жалуются, что ограждение контейнерной площадке мешает обзору водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем по трассе «Дон» cнова провезли истребитель Су-34
Гоп-стоп: в центре Воронежа ограбили скейтбордистов
Воронежские спасатели проведут учения у Дворца детского творчества
В Воронежской области глава поселения ездил на казенном бензине
Главу воронежского села оштрафовали за игнорирование жалобы жителя
Житель Воронежской области украл и сдал в металлолом «шестерку»
В райцентре Воронежской области «Гранта» насмерть сбила пенсионерку
Полигон «Погоново» стал безопасным для воронежских лесов
300 тысяч штрафа заплатит изготовитель подвального алкоголя из Воронежской области
Воронежский «Буран» вырвал победу у «Торпедо-Горький» в овертайме
Воронеж занял 81-е место по обеспеченности спортивными и развлекательными объектами
В дерби двух аутсайдеров воронежский «Факел» сыграл вничью с саранской «Мордовией»