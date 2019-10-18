Воронежцы организовали свалку на улице Петрозаводской, где раньше стояли контейнеры

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-18T11:32:58+03:00

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Огромная куча мусора образовалась на пересечении улиц Петрозаводская и Матросова. Настолько масштабная, что преграждает путь пешеходам, переходящим дорогу по «зебре». Казалось бы, откуда она здесь? Оказывается, раньше рядом с этим местом стояли контейнеры для крупногабаритного мусора – так называемые «лодочки». Но потом их убрали, а район частного сектора перевели на поведерный сбор отходов – каждый дом в определенный день недели выносит мусор в пакете в установленное место, откуда его забирает мусоровоз.

Очевидно, что некоторым жильцам новая система не пришлась по нраву и в знак протеста (или в силу привычки) они по-прежнему сваливают отходы в старом месте, хотя ни контейнеров, ни «лодочек» здесь больше нет. А некоторым (неместным жителям) очень удобно выбрасывать здесь мусор из машины прямо по пути на работу.

- Свалка образуется за несколько дней, силами комбината благоустройства ее регулярно вывозят, но потом история повторяется, - рассказали в управе Ленинского района.

В очередной раз свалку ликвидируют 19 октября, в рамках общегородского субботника, на который, кстати, приглашают и всех желающих сделать город опрятнее. Хочется верить, что на этот раз куча мусора не вернется на прежнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU