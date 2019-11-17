2019-11-17T20:08:36+03:00
Происшествия

300 тысяч штрафа заплатит изготовитель подвального алкоголя из Воронежской области

Мужчина прикупил 2 тысячи литров спирта
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Развитие "бизнеса" закончилось с появлением силовиков на пороге.Развитие "бизнеса" закончилось с появлением силовиков на пороге.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Правоохранители не оценили идею стартапа, которой увлекся житель Лисок. Сначала мужчина приобрел у трассы М-4 "Дон" 2 тысячи литров спирта. А потом занялся производством алкоголя.

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области нашли у него дома 319 бутылок водки и 147 бутылок коньяка. Кроме того, повсюду находились емкости с чистым спиртом объемом 10, 15 и 20 л.

Как говорят в Лискинском районном суде, общую стоимость изъятой продукции оценили в 175 тысяч рублей. По факту производства и хранения алкогольной продукции без маркировки завели уголовное дело. Мужчина признал вину. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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