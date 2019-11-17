2019-11-17T16:03:31+03:00
Происшествия

В Воронеже работал опасный 30-летний кран

Его закрыли на 90 суток
Виктор ПАВЛОВ
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Два подъемных крана, которые работали в Левобережном районе, пришлось остановить после проверки Ростехнадзора. Подробности раскрыли в управлении федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.

Как выяснилось, фирма "Глобал Бетон" поставила на улице Ростовской башенный кран 1990 года выпуска, который реально представлял угрозу. У него не было ограничителей подъема крюковой подвески, отключающих линеек и тупиковых упоров на рельсах. Не работало заземление. Наконец, башенный кран просто не стоял на учете. Да и на рельсы необходимой документации не было. Их построили, нарушив нормативы. В суде фирму обязали приостановить работу крана на 90 суток.

Еще одна компания - "ВАПСК" - эксплуатировала башенный и козловой краны на улице Базовой без своевременного ремонта оборудования и осмотра рельсов. Кроме того, к работе допускали людей без необходимой подготовки. Эти краны остановили на 30 суток.

Ранее нарушения нашли в работе крана, который стоял в промзоне на улице Чебышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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